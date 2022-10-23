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Yeni dijital kariyer platformu 'Yetenek Kapısı' ile kamu kurumlarında iş ve staj imkanı! Yetenek Kapısı nedir, nasıl kayıt olunur?

Yetenek Kapısı aracılığı ile binlerce üniversite öğrencisi ve mezunları kariyer imkanları ve yeni iş ilanlarından haberdar oluyor. Üniversite öğrencisi ve mezunlarının iş ilanlarından anında haberdar olmasını sağlayan kariyer platformu Yetenek Kapısı, kamuda staj olanağı da sağlamaktadır. Üniversite öğrencisi ve mezunları tarafından oldukça ilgi görmeye başlayan Yetenek Kapısı hakkında merak edilenler gündemdeki yerini aldı. Peki, Yetenek Kapısı nedir, nasıl kayıt olunur? İşte Yetenek Kapısı giriş ekranı…

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  • YETENEK KAPISI GİRİŞ: Yetenek Kapısı nedir, nasıl kayıt olunur? Yetenek Kapısı staj başvurusu nasıl yapılır?

    Üniversite öğrencisi ve mezunlarının iş ve staj ilanlarına ulaşmasını sağlamasının yanı sıra, kariyer danışmanlığı, kariyer fuarları, etkinlikler ve çok daha fazlasına sahip platformlardan biri olan Yetenek Kapısı oldukça ilgi görüyor. He kamu hem de özel sektörde birçok alanda iş ve staj imkanı sunuyor. Peki Yetenek Kapısı nasıl kayıt olunur? Yetenek Kapısı staj ve iş ilanı başvurusu nereden yapılır? İşte merak edilenler...
  • YETENEK KAPISI GİRİŞ: Yetenek Kapısı nedir, nasıl kayıt olunur? Yetenek Kapısı staj başvurusu nasıl yapılır?

    YETENEK KAPISI NEDİR?

    Yetenek Kapısı kariyer yönetimi ve iş arama süreçlerine yönelik pek çok desteğin yanı sıra, güncel iş ve staj ilanlarının bulunduğu bir platform. Kamudan ve özel sektöre pek çok alanda iş ve staj fırsatı sunan Yetenek Kapısı binlerce işverenle üniversite öğrencisi ve mezunlarına buluşturan önemli platformlardan biri.
  • YETENEK KAPISI GİRİŞ: Yetenek Kapısı nedir, nasıl kayıt olunur? Yetenek Kapısı staj başvurusu nasıl yapılır?

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiş online platformdur. Kariyer Merkezleri’nin ihtiyaçlarına göre hazırlanan 'Yetenek Kapısı' platformu gençler ve işverenlerin zamandan ve mekândan bağımsız şekilde sürekli iletişimde kalabilmelerini sağlamaktadır.

    Öğrenciler ve mezunlar, 'Yetenek Kapısı'nda profil oluşturarak, kariyer ağına ilk adımı atabilecek; oluşturulan profil aracılığıyla, kariyer fuarları, etkinlikler ve eğitimlere kolaylıkla katılabileceklerdir.

    Ayrıca 'Yetenek Kapısı' işverenler için de doğru ve hızlı insan kaynağına ulaşmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
  • YETENEK KAPISI GİRİŞ: Yetenek Kapısı nedir, nasıl kayıt olunur? Yetenek Kapısı staj başvurusu nasıl yapılır?

    YETENEK KAPISI NASIL KAYIT OLUNUR?

    Yetenek Kapısı üyeliği, 'https://www.yetenekkapisi.org/' internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilir.

    Sisteme giriş yapmak için 'Kayıt Ol' kısmına tıklayın.

    Ardından e-posta adresine gelen aktivasyon linkine tıklayarak hesabı aktifleştirebilirsiniz.

    YETENEK KAPISI GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN
  • YETENEK KAPISI GİRİŞ: Yetenek Kapısı nedir, nasıl kayıt olunur? Yetenek Kapısı staj başvurusu nasıl yapılır?

    YETENEK KAPISI STAJ VE İŞ İLANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yetenek Kapısı’na üye olduktan sonra iş/staj ilanları, etkinlikler, kariyer fuarları, kariyer danışmanlığı ve daha birçok fırsattan yararlanabilir, iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz.

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