Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı Güzel sanatlar müzik ilkokulları/ortaokulları ve spor ortaokulları öğrenci seçme ve yerleştirme başvuru kılavuzu yayımlandı. Buna göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 2 - 17 Haziran tarihleri arasında yapılacak

Habertürk Giriş: 03.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:18 facebook

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