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        Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı

        Güzel sanatlar müzik ilkokulları/ortaokulları ve spor ortaokulları öğrenci seçme ve yerleştirme başvuru kılavuzu yayımlandı. Buna göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 2 - 17 Haziran tarihleri arasında yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:18
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        Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilkokul ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı
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        Sürece ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre, 21 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde "Müzik/Spor Yeteneği Değerlendirme Uygulaması" gerçekleştirilecek. Uygulama sonuçları, 9 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

        Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

        Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden başvuruların başladığı tarihte "Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altında açılacak başvuru ekranından alınıyor.

        Kılavuza ve sürece ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

        Güzel sanatlar müzik ilkokulları/ortaokulları ve spor ortaokullarının yer aldığı il ve ilçeler için tıklayınız.

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