        Haberler Kültür-Sanat Müzik Yetenekli genç virtüözler ENKA Sahne'de

        Yetenekli genç virtüözler ENKA Sahne'de

        ENKA Sanat'ın klasik müzik alanında gelecek vadeden genç yetenekleri dinleyiciyle buluşturduğu ENKA Sahne Gala Konseri, keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın'ın Sanat Yönetmenliği'nde, 19 Nisan Pazar günü, altıncı kez gerçekleşiyor

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 00:19 Güncelleme:
        Yetenekli genç virtüözler ENKA Sahne'de

        ENKA Sanat, “Daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat” anlayışından ilhamla düzenlediği ENKA Sahne Gala Konseri ile klasik müzik alanında gelecek vadeden genç yeteneklere destek vermeyi sürdürüyor. Cihat Aşkın’ın Sanat Yönetmenliği’nde bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen konserde genç yetenekler Aktan Odabaşı (çello), Elif Naz Ertuğrul (piyano), Eren Parmakerli (piyano), Nil Canbaz (klarnet), Zehra Deniz Coşkun (keman), Maya Devrim Tanyılmaz (flüt)ve Naz İrem Türkmen (keman) sahne almaya hazırlanıyor. 19 Nisan Pazar günü saat 16.00’da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserde genç sanatçılara akademisyen ve piyanist Çağdaş Özkan eşlik ediyor.

        ENKA Sahne Gala Konseri’nde sahne alacak genç yetenekler, bu yıl da alanlarında önde gelen sanatçılardan oluşan Danışma Kurulu tarafından belirlendi. Kurulda, viyola sanatçısı Efdal Altun, keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın, piyanist ve akademisyen Gökhan Aybulus, orkestra şefi ve akademisyen Mehmet Girgin, piyanist ve besteci Fazıl Say ile viyolonsel sanatçısı ve akademisyen Dilbağ Tokay yer alıyor. Konserin tamamı 22 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de ENKA Sanat’ın YouTube kanalında yayımlanırken, repertuvardan bir seçki yeni yılın ilk gününde Borusan Klasik Radyo’da gelenekselleşen “ENKA Sahne Yeni Yıl Konseri” kapsamında dinleyicilerle buluşacak.

        Sanat Yönetmeni Cihat Aşkın, ENKA Sahne’nin genç müzisyenler için taşıdığı öneme dikkat çekerek şöyle konuştu: “ENKA Sahne, genç müzisyenlerin sahne deneyimi kazanarak sanat yolculuklarını güçlendirdikleri çok değerli bir buluşma noktası. Her yıl farklı enstrümanlardan genç virtüözleri dinleyiciyle buluşturmak, onların gelişimlerine katkı sağlamak ve müziğin kuşaklar arası aktarımına destek olmak bizim için büyük mutluluk. Bu yıl da birbirinden yetenekli genç sanatçıların heyecanını paylaşacağımıza inanıyorum.”

        Genç yeteneklerin kariyerlerinin erken döneminde sahne deneyimi kazanmasının önemine dikkat çeken ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğluise şunları söyledi: “ENKA Sahne’yi hayata geçirirken en büyük motivasyonumuz, genç müzisyenlerin potansiyellerini özgürce ortaya koyabilecekleri bir platform yaratmaktı. Altı yıldır bu sahnede yer alan her genç sanatçı, yalnızca kendi yolculuğunun değil, aynı zamanda Türkiye’nin kültür sanat geleceğinin de önemli bir parçasını temsil ediyor. Genç sanatçılara güvenmenin, onların üretimlerini desteklemenin ve seslerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına katkı sağlamanın kültür ekosistemini güçlendirdiğine inanıyoruz. ENKA Sahne ile yeni kuşak sanatçıların kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya ve onların sanat hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

        Konser Programı:

        Aktan Odabaşı – Çello

        Joseph Haydn – Do Majör 1 No’lu Viyolonsel Konçertosu, Hob. VIIb:1 1. BölümJoseph Haydn – Cello Concerto No. 1 in C Major, Hob. VIIb:1 I. Movement (8 dk)

        David Popper – Macar Rapsodisi, Op.68David Popper – Hungarian Rhapsody (9 dk)

        Elif Naz Ertuğrul – Piyano

        Ludwig van Beethoven – Fa minör 1 No’lu Piyano Sonatı, Op. 2 No. 1 – I. ve II. BölümlerLudwig van Beethoven – Piano Sonata No. 1 in F minor, Op. 2 No. 1 – Movements I & II (9 dk)

        Frédéric Chopin – Do diyez minör Fantezi-Impromptu, Op. 66Frédéric Chopin – Fantaisie-Impromptu in C-sharp minor, Op. 66 (6 dk)

        Eren Parmakerli – Piyano

        Ludwig van Beethoven – Do Majör Piyano Sonatı, Op. 2 No. 3 – I. Bölüm: Allegro con brioLudwig van Beethoven – Piano Sonata in C Major, Op. 2 No. 3 – I. Movement: Allegro con brio (10 dk)

        Frédéric Chopin – La bemol Majör 3 No’lu Balad, Op. 47Frédéric Chopin – Ballade No. 3 in A-flat Major, Op. 47 (7 dk)

        Nil Canbaz – Klarnet

        Carl Maria von Weber – Mi bemol Majör Klarnet Konçertinosu, Op. 26Carl Maria von Weber – Concertino for Clarinet in E-flat Major, Op. 26 (10 dk)

        Robert Schumann – Fantazi Parçaları, Op. 73 No. 3: Hızlı ve AteşliRobert Schumann – Fantasiestücke, Op. 73 No. 3: Rasch und mit Feuer (4 dk)

        Zehra Deniz Coşkun – Keman

        Niccolò Paganini – Op.1 24 No’lu KaprisNiccolò Paganini – Caprice No. 24 (5 dk)

        Jean Sibelius – Keman Konçertosu, Op.47 3. BölümJean Sibelius – Violin Concerto – III. Movement (8 dk)

        Maya Devrim Tanyılmaz – Flüt

        Albert Franz Doppler – Macar Pastoral Fantezi, Op.26Albert Franz Doppler – Fantaisie Pastorale Hongroise (11 dk)

        Gabriel Fauré – Fantezi, Op.79Gabriel Fauré – Fantaisie (5 dk)

        Naz İrem Türkmen – Keman

        Pyotr İlyiç Çaykovski – Melodi, Op. 42 No. 3Pyotr İlyiç Çaykovski – Melodie, Op. 42 No. 3 (3 dk)

        Franz Waxman – Karmen FantezisiFranz Waxman – Carmen Fantasie (10 dk)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Perge Antik Kenti insanlık tarihinin mücevheri

        Perge Antik Kenti, Pamfilya bölgesinin idari ve sanatsal başkenti. Arkeolojik derinliği ile bilim dünyasına, görsel görkemiyle de dünya turizmine hizmet etmeye devam eden bu antik metropol, insanlık mirasının en parlak mücevherlerinden biri.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Burak Yılmaz istifa etti!
        Burak Yılmaz istifa etti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?