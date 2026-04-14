Yetenekli genç virtüözler ENKA Sahne'de

ENKA Sanat, “Daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat” anlayışından ilhamla düzenlediği ENKA Sahne Gala Konseri ile klasik müzik alanında gelecek vadeden genç yeteneklere destek vermeyi sürdürüyor. Cihat Aşkın’ın Sanat Yönetmenliği’nde bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen konserde genç yetenekler Aktan Odabaşı (çello), Elif Naz Ertuğrul (piyano), Eren Parmakerli (piyano), Nil Canbaz (klarnet), Zehra Deniz Coşkun (keman), Maya Devrim Tanyılmaz (flüt)ve Naz İrem Türkmen (keman) sahne almaya hazırlanıyor. 19 Nisan Pazar günü saat 16.00’da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserde genç sanatçılara akademisyen ve piyanist Çağdaş Özkan eşlik ediyor.

ENKA Sahne Gala Konseri’nde sahne alacak genç yetenekler, bu yıl da alanlarında önde gelen sanatçılardan oluşan Danışma Kurulu tarafından belirlendi. Kurulda, viyola sanatçısı Efdal Altun, keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın, piyanist ve akademisyen Gökhan Aybulus, orkestra şefi ve akademisyen Mehmet Girgin, piyanist ve besteci Fazıl Say ile viyolonsel sanatçısı ve akademisyen Dilbağ Tokay yer alıyor. Konserin tamamı 22 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de ENKA Sanat’ın YouTube kanalında yayımlanırken, repertuvardan bir seçki yeni yılın ilk gününde Borusan Klasik Radyo’da gelenekselleşen “ENKA Sahne Yeni Yıl Konseri” kapsamında dinleyicilerle buluşacak.

Sanat Yönetmeni Cihat Aşkın, ENKA Sahne’nin genç müzisyenler için taşıdığı öneme dikkat çekerek şöyle konuştu: “ENKA Sahne, genç müzisyenlerin sahne deneyimi kazanarak sanat yolculuklarını güçlendirdikleri çok değerli bir buluşma noktası. Her yıl farklı enstrümanlardan genç virtüözleri dinleyiciyle buluşturmak, onların gelişimlerine katkı sağlamak ve müziğin kuşaklar arası aktarımına destek olmak bizim için büyük mutluluk. Bu yıl da birbirinden yetenekli genç sanatçıların heyecanını paylaşacağımıza inanıyorum.”

Genç yeteneklerin kariyerlerinin erken döneminde sahne deneyimi kazanmasının önemine dikkat çeken ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğluise şunları söyledi: “ENKA Sahne’yi hayata geçirirken en büyük motivasyonumuz, genç müzisyenlerin potansiyellerini özgürce ortaya koyabilecekleri bir platform yaratmaktı. Altı yıldır bu sahnede yer alan her genç sanatçı, yalnızca kendi yolculuğunun değil, aynı zamanda Türkiye’nin kültür sanat geleceğinin de önemli bir parçasını temsil ediyor. Genç sanatçılara güvenmenin, onların üretimlerini desteklemenin ve seslerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına katkı sağlamanın kültür ekosistemini güçlendirdiğine inanıyoruz. ENKA Sahne ile yeni kuşak sanatçıların kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya ve onların sanat hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

Konser Programı:

Aktan Odabaşı – Çello

Joseph Haydn – Do Majör 1 No’lu Viyolonsel Konçertosu, Hob. VIIb:1 1. BölümJoseph Haydn – Cello Concerto No. 1 in C Major, Hob. VIIb:1 I. Movement (8 dk)

David Popper – Macar Rapsodisi, Op.68David Popper – Hungarian Rhapsody (9 dk)

Elif Naz Ertuğrul – Piyano

Ludwig van Beethoven – Fa minör 1 No’lu Piyano Sonatı, Op. 2 No. 1 – I. ve II. BölümlerLudwig van Beethoven – Piano Sonata No. 1 in F minor, Op. 2 No. 1 – Movements I & II (9 dk)

Frédéric Chopin – Do diyez minör Fantezi-Impromptu, Op. 66Frédéric Chopin – Fantaisie-Impromptu in C-sharp minor, Op. 66 (6 dk)

Eren Parmakerli – Piyano

Ludwig van Beethoven – Do Majör Piyano Sonatı, Op. 2 No. 3 – I. Bölüm: Allegro con brioLudwig van Beethoven – Piano Sonata in C Major, Op. 2 No. 3 – I. Movement: Allegro con brio (10 dk)

Frédéric Chopin – La bemol Majör 3 No’lu Balad, Op. 47Frédéric Chopin – Ballade No. 3 in A-flat Major, Op. 47 (7 dk)

Nil Canbaz – Klarnet

Carl Maria von Weber – Mi bemol Majör Klarnet Konçertinosu, Op. 26Carl Maria von Weber – Concertino for Clarinet in E-flat Major, Op. 26 (10 dk)

Robert Schumann – Fantazi Parçaları, Op. 73 No. 3: Hızlı ve AteşliRobert Schumann – Fantasiestücke, Op. 73 No. 3: Rasch und mit Feuer (4 dk)

Zehra Deniz Coşkun – Keman

Niccolò Paganini – Op.1 24 No’lu KaprisNiccolò Paganini – Caprice No. 24 (5 dk)

Jean Sibelius – Keman Konçertosu, Op.47 3. BölümJean Sibelius – Violin Concerto – III. Movement (8 dk)

Maya Devrim Tanyılmaz – Flüt

Albert Franz Doppler – Macar Pastoral Fantezi, Op.26Albert Franz Doppler – Fantaisie Pastorale Hongroise (11 dk)

Gabriel Fauré – Fantezi, Op.79Gabriel Fauré – Fantaisie (5 dk)

Naz İrem Türkmen – Keman

Pyotr İlyiç Çaykovski – Melodi, Op. 42 No. 3Pyotr İlyiç Çaykovski – Melodie, Op. 42 No. 3 (3 dk)

Franz Waxman – Karmen FantezisiFranz Waxman – Carmen Fantasie (10 dk)