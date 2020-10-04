Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Koronavirüs salgını sebebiyle düşen enerji maliyetleri sadece üretici şirketleri değil ABD'de bütün vatandaşları etkiliyor. İklim değişikliği ve çevre düşünce kuruluşu Carbon Tracker düşen petrol fiyatları nedeniyle ABD toprakları üzerinde 2.6 milyon petrol kuyusunun faaliyet dışı kaldığını bildirdi.

Kuruluşun yaptığı hesaba göre bu kuyuları temizlemek eyalet yönetimlerine toplamda 280 milyar dolara mal olacak. Petrol şirketlerinin verdikleri garantiler ise sadece bu maliyetin yüzde 1'ini karşılıyor.

Rapora göre ABD'de en fazla 'yetim kuyu' bulunan eyalet Teksas. 260 milyar dolarlık faturanın 117 milyar doları bu yüzden Teksas'a kesilecek. Teksas'ı 31 milyar dolarla Oklahoma, 15 milyar dolarla Pensilvanya ve 13 milyar dolarla Ohio eyaletleri takip ediyor.

2019 sonunda varil fiyatı 61 dolar olan Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) cuma günü itibarıyla 36 dolara kadar düştü. Koronavirüs salgını he kara hem de hava yoluyla seyahatlerin dramatik bir şekilde düşmesini sağladığı için dünya genelinde yakıt talebi düşmüş durumda. Bu da doğal olarak petrol fiyatlarına büyük bir darbe vurdu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre ağustos ayında havayolunu kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75 düştü. Uluslararası uçuşlarda ise düşüş yüzde 88.3 oldu.

8 AYDA 36 ŞİRKET İFLAS ETTİ

Uluslararası hukuk firması Haynes and Boone'un yayımladığı rapora göre 31 Ağustos itibarıyla ABD'de 24'ü Teksas'ta olmak üzere toplam 36 petrol şirketi iflas etti. İflas eden şirketlerin yaklaşık 51 milyyar dolar borcu bulunuyordu.

ABD günlük 13 milyon varille dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunuyor.