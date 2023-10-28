Yetimhanede 'Şeytan'ın çocuğu' deniyordu! Evlat edinildi ve bir balerin oldu

Yetimhanede 'Şeytan'ın çocuğu' deniyordu! Evlat edinildi ve bir balerin oldu

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Michaela DePrince, 1995 yılında Sierra Leone'de doğdu. Ailesi ona Mabinty adını verdi ama iki ebeveyn de öldükten sonra amcası onu bir yetimhaneye gönderdi.

Bir röportajında ​​yetimhanedeki hayatını şöyle anlatıyor: Bize 1'den 27'ye kadar isim verdiler. 1 yetimhanenin en sevdiği, 27 ise en sevmediği çocuğuydu.