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Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i son haliyle gündeme geldi. Yılan Hikayesi dizisinde Rambo Berk karakteriyle hafızalara kazınan Ferhat Yıldız; Meltem Cumbul, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Bülent Şakrak, Hakan Bilgin ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimler ile başrolü paylaştı. 1999-2022 yılları arasında yayınlanan dizi unutulmaz yapımlar arasında yer alırken oyuncuların yıllar içerisindeki değişimi gündeme geldi. Ünlü oyuncu 2018 yılında geçirdiği mini by-pass ameliyatının ardından 70 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü. İşte, eğlenceli karakteriyle adından söz ettiren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız son hali…

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  • 01
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    1999-2022 tarihlerinde ekrana gelen Yılan Hikayesi dizisi ve dikkat çeken karakterleri hafızalara kazındı.
  • 02
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    Başrollerini Meltem Cumbul, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Bülent Şakrak, Hakan Bilgin ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasındaki yerini aldı.
  • 03
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    Dizide Rambo Berk karakterine hayat veren Ferhat yılmaz eğlenceli tavırlarıyla akıllarda kalmıştı.
  • 04
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’I 2018 yılında geçirdiği metabolic mini by-pass ameliyatının ardından hızla kilo verdi.
  • 05
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    Ünlü oyuncu 70 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştuı.
  • 06
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    Son olarak Bozkır Arslanı Celaleddin yapımında ekranlara gelen Yılmaz, son haliyle de adından söz ettirdi.
  • 07
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    İşte, Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali…
  • 08
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    YILAN HİKAYESİ RAMBO BERK’İ FERHAT YILDIZ KİMDİR?

    18 Aralık 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ferhat Yılmaz aslen Samsun’ludur.
  • 09
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Konservatuarında eğitimini tamamladıktan sonra Ayla Algan ekibiyle Ekol Drama’da tiyatro çalışmalarına devam etti. 
  • 10
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    2004-2006 yılları arasında BKM ekibinde de yer alan ünlü oyuncu tiyatro oyunlarında da boy gösterdi.
  • 11
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    Radyo D ve Best FM’de drive-timeda yaptığı Pembo Show ile pek çok ödül aldı.
  • 12
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    Radyo D’de Pembo Mix adlı programda çok sevilen remixlere imza attı.
  • 13
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul‘un başrolünü paylaştığı Yılan Hikayesi dizisindeki Rambo Berk karakteri ile hafızalara kazınan Yılmaz, Okan Bayülgen‘in sunduğu Zaga programında iki yıl oyunculuk yaptı.
  • 14
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    Ünlü oyuncu 2013 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Doksanlar dizisinde Foto Fahri rolüne hayat verdi.
  • 15
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’I Ferhat Yılmaz, son olarak Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde rol aldı.
  • 16
    Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

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