Yılan yılanı yedi
Hakkari'nin Ceylanlı Köyü yakınlarında bir yılan başka bir yılanı yerken doğasever Emin Noyan tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi
DHA'nın haberine göre; olay, bugün sabah saatlerinde Hakkari merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı Köyü yakınlarında yaşandı.
7 kişiden oluşan arkadaş grubuyla köyün yakınındaki dağlarına doğa yürüyüşüne çıkan Emin Noyan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın, bir metre uzunluğundaki yılanı yerken fark etti. Noyan, o anları cep telefonuyla kaydederken, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.