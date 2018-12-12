Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak. Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satıldığı bayilelikler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Vatandaşlar, Milli Piyango bileti alırken biletlerin sahte olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Peki, Milli Piyango bileti alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

YILBAŞI İKRAMİYESİ VE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira oldu. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Talih Kuşu'nun biletleri bu yıl yüzde 16.6 zamlandı. Büyük ikramiye tutarındaki artış ise yüzde 14.7 oldu. Geçtiğimiz yıl büyük ikramiye 61 milyon TL idi. 2017'de tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet ise 15 liradan satılmıştı

TOPLAM NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALACAKLAR DİKKAT!

Kuşa Dikkat!

Sahte bilet almamak için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Milli Piyango kuşu ve biletin numarası üzerine yerleştirilen semboller. Mor ışık tutulduğunda parlak işaretlerin net bir şekildi görünmesi gerekiyor.

Kabartmalı Seri Numarası

Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, biletin kabartmalı seri numarası. Parmak ile dokunulduğunda bu kabartmanın mutlaka hissedilmesi gerekiyor. Biletin arkasındaki ruhsatlı bayiinin damgası da yine önemli bir kriter.

Kağıt Para Sesi Çıkarmalı

Milli Piyango biletleri para kağıdına benzer bir kağıttan yapıldığı için, ele alınıp biraz oynandığında para sesine benzer bir ses çıkarması gerekiyor.

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