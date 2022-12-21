Yılbaşı rallisi geliyor mu?

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul oldu. Borsa şirketlerinin performanslarının ele alındığı programda hangi sektör ve hisselerin hedef fiyatlarına ulaştığı hangilerinin ulaşamadığı dile getirildi. Borsanın teknik anlamda analiz edildiği programda Usul, endeksin bir sonraki hedefini açıkladı. Usul yatırıcıların teknik analizden nasıl faydalanabileceğine dair bilgiler paylaştı.

2022'DEN BEKLENTİLER GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Borsa İstanbul’da geride bırakmaya hazırlandığımız 2022'nın değerlendirildiği Borsanın Şirketleri'nde TEB Yatırım'ın Ocak 2022 strateji raporu ve gerçekleşmeleri ele alındı. Usul programda 2022 yılında hangi sektörlere daha çok ilgi olduğunu anlatarak 2023 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Borsa İstanbul'un Türk Lirası bazlı grafiğinin incelendiği programda bir süredir devam eden yükselen trendin sürüp sürmeyeceği sorgulandı. Endeksin dolar bazlı grafiğinin de incelendiği Borsanın Şirketleri'nde bankacılık endeksi ve banka dışı hisselerdeki yukarı yönlü momentumun devamına ilişkin riskler konuşuldu.

NEREDE DİKKATLİ OLALIM?

Usul programda Borsa İstanbul’da gelinen noktanın ardından endeksi destekleyen ve karşısında olan unsurları sayarak bu noktada nerede dikkatli olunması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı. Usul ayrıca Fed sonrası global piyasalardaki satışlardan yola çıkarak, bundan sonrası için özellikle S&P500 ve global piyasaların değerlendirdi. Programda ayrıca altın ve değerli metaller de ele alındı.