Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman?

        Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

        Yeni yıl heyecanı yaklaşırken, 31 Aralık'ın çalışma düzenine etkisi yeniden gündeme geldi. Yılbaşı planlarını netleştirmek isteyen milyonlarca çalışan ve öğrenci, yılın son gününün tatil sayılıp sayılmadığını araştırıyor. Resmi tatil takviminde 1 Ocak'ın yeri netken, 31 Aralık için uygulanacak mesai düzeni merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, mevzuata göre 31 Aralık'ta çalışma zorunlu mu, kimler için geçerli? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 23:19 Güncelleme: 20.12.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026’ya sayılı günler kala gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Özellikle yılın son gününde iş ve okul düzeninin nasıl olacağı, vatandaşların en çok yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. “31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü çalışılıyor?” sorusu gündemdeki yerini korurken, yeni yıl öncesi plan yapanlar için yasal düzenlemeler önem kazanıyor. İşte 31 Aralık’ın tatil durumu ve kapsadığı kesimlere ilişkin ayrıntılar...

        2

        31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

        31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.

        3

        1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

        Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.

        1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

        1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Perşembe günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.

        4

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili 1 günü kapsıyor. Bu da Yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü sayılıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Osmaniye'de emzikli koşu
        Osmaniye'de emzikli koşu
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu