Merak edilen konular arasında "Yılbaşı tatil mi, 31 Aralık Pazartesi tatil mi?" sorusu var. Miladi takvime göre her 31 Aralık gecesi yılın son günü ve her 1 Ocak yılbaşı. Bu yüzden 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Peki 31 Aralık hangi güne denk geliyor? Yılbaşına dair tüm detaylar haberimizde.

31 ARALIK PAZARTESİ TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene 31 Aralık Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatilini haftasonu tatili ile birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler, 31 Aralık Pazartesi günün tatil ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak bu yönde yapılan bir açıklama henüz yok.

YILBAŞI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Okullar sadece 1 Ocak Salı günü resmi tatil gününde tatil. 31 Aralık Pazartesi günü öğrenciler ders başı yapacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık gecesine kadar satışta olacak.

31 Aralık gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YILBAŞI YOĞUNLUĞU

Yeni yılı farklı ülke ve şehirlerde karşılamak isteyen yolcular, dün sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başladı. Güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giren yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini tamamladı.

PASAPORT KONTROLLERİNDE YOĞUNLUK

Yolcuların gelişlerinin öğleden itibaren daha da arttığı havalimanında, kontuarlarda ve pasaport kontrollerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Havalimanı çalışanların yoğun çabasıyla terminallerdeki yolcu akışında ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadı.

Yılbaşında büyük ikramiye Çeşme’ye vurdu

Sadece yazın değil kışın da önemli turizm merkezlerinden biri olan tatil cenneti Çeşme’de, yeni yıla girmek isteyenler otellerde rezervasyonlarını yaptırırken, doluluk oranları neredeyse yüzde 100’e ulaştı.



Yılbaşına az bir süre kala, Türkiye’nin en önemli tatil merkezlerinden İzmir Çeşme’de, otellerdeki doluluk oranı neredeyse yüzde 100’e ulaştı. Sadece yaz mevsiminde değil kış mevsiminde de turizm destinasyonlarından olan ilçede, yeni yıl için hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Yılbaşını eğlenerek geçirmek isteyenler, özellikle termal otelleri tercih ederken, yılbaşında ziyaretçi sayısının 100 bini bulması bekleniyor.

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, yaz sezonu 20 bin olan yatak kapasitesinin kışın 10 bine çekildiğini, Çeşme yılbaşını yüzde yüz doluluk oranıyla karşılayacağını belirterek, "10 bin yatağımızın yarısı termal otellerde hizmet vermektedir. Termal özellikle kış günlerinde tercih edilen destinasyon ve bu yılbaşında da öncelikle termal otellerimizin doldu. Diğer otellerimizin doluluğu devam ediyor. Bugün itibariyle yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumda yüzde 10 boşluğumuz var. Bazı otellerde bu da hafta sonu itibariyle dolduracağımızdan eminiz. Yani çeşme yüzde 100 dolulukla yeni yıla girmiş olacak" dedi.

Ziyaretçi sayısı 100 bini bulacak

Rezervasyonların daha çok İstanbul, Bursa ve İzmir’den olduğunu ifade eden Demir, "Yılbaşında Alaçatı ile birlikte Çeşme’nin tüm ziyaretçisini 100 bin olarak görüyoruz. Bu önemli bir değer ve son 5 yılda artarak gidiyor; artık çeşme yılbaşında ziyaret edilecek bir destinasyon olmaya başladı. Dünyada yılbaşı destinasyonlarından olan Las Vegas, Sidney, New York gibi yerler 1,5-2 milyonla karşılıyor. İlerideki hedefimiz yılbaşında da bu hedeflere yaklaşmak ve Çeşme’yi dünya destinasyonları içine sokmak için mücadelemiz var. Önümüzdeki yıllarda bu 100 bini, 200-300 bin yaparak ve her geçen yıl artırarak, milyonlara 5 yıl içerisinde ulaşırız diye düşünüyoruz" ifadelerine kullanıldı.

Çeşme’yi dış pazara açmak için de çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki haftalarda Almanya’dan tanıtımlara başlayacaklarını ifade eden Yakup Demir, 2019-2020 yılından itibaren Çeşme’de daha fazla turist görülmeye başlanacağını ve bu oranın yüzde 20-30’ları bulacağını söyledi.

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