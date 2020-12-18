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YILBAŞI YASAKLARII: Yılbaşında kaç gün kısıtlama var?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı yasakları enler? Merak edilen soru Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından cevabını buldu. Peki, Yılbaşında kaç gün kısıtlama var? İşte Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar...

YILBAŞI YASAKLARII: Yılbaşında kaç gün kısıtlama var?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kabine Toplantısı sonrası merak edilen sorular cevabını buldu. Peki Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte, detaylar...

YILBAŞINDA KAÇ GÜN YASAK VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kıstılaması ile ilgili "31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00 kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." dedi.

YILBAŞI HANGİ GÜN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de sayıldığında kısıtlama kararı alındığı için 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

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