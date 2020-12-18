Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kabine Toplantısı sonrası merak edilen sorular cevabını buldu. Peki Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte, detaylar...

YILBAŞINDA KAÇ GÜN YASAK VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kıstılaması ile ilgili "31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00 kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." dedi.

YILBAŞI HANGİ GÜN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de sayıldığında kısıtlama kararı alındığı için 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.