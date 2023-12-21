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        Haberler Spor Futbol Yıldırım Demirören: Ne TFF ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım - Futbol Haberleri

        Yıldırım Demirören: Ne TFF ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım

        Yıldırım Demirören, "Ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım. İşlerimizin yoğunluğu zaman ayırabilmek için imkan vermiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:38
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        Demirören'den TFF ve Beşiktaş açıklaması!
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        70´inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri jürisi İspanya´nın Barselona kentinde toplandı. Jüri toplantısında açıklamalarda bulunan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Demirören, "Ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım. Ben de ailemden herhangi birisi de böyle bir şey düşünmüyor. İşlerimiz çok yoğun. Yoğun iş tempomuz böyle bir göreve zaman ayırabilmek için imkan vermiyor" diye konuştu.

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