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Geçtiğimiz yıl Emre Vatansever ile 3 yıllık evlilikleri sona eren 2.5 yaşında Ayşe Mira adında kızı olan Asyalı, “Belli bir kariyer sahibi bir oyuncu olmanın yanında hayatla tek başına mücadele etmek çok zor, ayrıca bir kız evlat sahibiyim ve onu doğru bir birey olarak yetiştirmeye çalışmanın telaşını en zararsız atlatmanın yolunu psikoloğa gitmek olarak düşündüm. Yeni anne olmuş her kadınında mutlaka bir danışmanla, evlatlarını yarınlara hazırlamak durumunda olduklarını savunuyorum” dedi.