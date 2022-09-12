Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını!

Nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, düğünlerini gerçekleştirdi. Ünlü çifti mutlu günlerinde Burak Özçivit, Hazal Kaya, Ebru Cündübeyoğlu, Nilperi Şahinkaya gibi isimler yalnız bırakmadı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki akşam Polonezköy'de düğün töreni gerçekleştirdi.
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    Temsili nikahı, Atiksoy'un "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinden rol arkadaşı Salih Bademci kıydı.
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    ÜNLÜ AKINI

    Ünlü çifti, mutlu günlerinde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Hazal Kaya, Nilperi Şahinkaya, Burak Özçivit, Elçin Sangu, İlayda Alişan, Birce Akalay, Didem Balçın, Ebru Cündübeyoğlu, Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İsmail Ege Şaşmaz gibi ünlü isimler gecede yer aldı.
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI AÇIKLADI

    Düğüne katılan Burak Özçivit, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Mutlu evliliğin sırrını açıklayan Özçivit, "Saygılı ve sevgili oldukça, birbirlerine arkadaş gibi davrandıkları sürece hiç ayrılmazlar" edi.

    Geçtiğimiz haftalarda tekrar erkek babası olacağını öğrenen oyuncu, "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Dört buçuk ay oldu, biliyorsunuz. Allah isteyen herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    "MUTLULUK VERİCİ"

    Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya, "Eşim Ali Atay çalıştığı için yalnız gelmek zorunda kaldım. Çağrı çocukluk arkadaşım gibi benim. Onların böyle bir gününe şahit olmak mutluluk verici" şeklinde konuştu.
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    İlayda Alişan da "Çok mutlu olsunlar, mutluluklar diliyorum" açıklamasında bulundu.

     
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    İşte düğün törenine katılan diğer ünlü isimler...

    Ayça Erturan - Birce Akalay
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    Nilperi Şahinkaya - Emre Yusufi 
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    Duru Mete - Ebru Cündübeyoğlu 
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    Elçin Sangu
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    Aytaç Şaşmaz - Cemre Baysel
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    İsmail Ege Şaşmaz
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    Didem Balçın - Can Aydın
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    Sarp Akkaya - Sinem Yalçınkaya
  • Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını! - Günün magazin haberleri

    Wilma Elles

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.