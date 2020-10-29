Yıldız Çağrı Atiksoy, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden beri büyük bir hayran kitlesi tarafından merak ediliyor. Güzel oyuncunun hayatı ve oynadığı diziler takipçileri tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi kim?

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986'da İzmir'de doğdu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. En son TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandıran oyuncu bir süredir televizyon ekranlarında görünmüyor.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN SEVGİLİSİ KİM?

Yıldız Çağrı Atiksoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay'la birlikte.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER