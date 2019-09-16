Gözde Girişim, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin satışı için Yıldız Holding ve RHI Magnesita NV ile bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladı.

Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapan şirket, "portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik şirket yöneticilerimize yetki verildiği ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiği duyurulmuştu. Bugün itibariyle, Kümaş'ın potansiyel satış sürecine ilişkin olarak; Şirketimiz, Yıldız Holding A.Ş. ve RHI Magnesita N.V. arasında Kümaş'ın hisse devrine ilişkin bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması, nihai sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması ve gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sene kredi yapılandırmasına giden Yıldız Holding, basına yansıyan haberlere göre bir süredir Kümaş için alıcı arıyordu ve Rusya, Hindistan ve Çinli şirketlerin yanı sıra Avrupalı iki şirketin de Kümaş Manyezit'e talip olduğu belirtiliyordu.

Bloomberg News tarafından 2018 yazında yapılan bir haberde, Avusturya merkezli RHI Magnesita ile 500 milyon dolarlık işletme değeri üzerinden görüşmeler sürdürüldüğü iddia edilmiş fakat haber Yıldız Holding tarafından doğrulanmamıştı.

1972 yılında halka açık bir anonim şirket olarak Kütahya-Eskişehir-Bilecik üçgeninde yer alan doğal manyezit cevherini, sinter manyezit, bazik refrakter tuğla ve harç üreterek Türkiye ekonomisine kazandırmak, demir-çelik, çimento vb. sektörlerin ithalat bağımlılığını kesmek ve bu alandaki ihracatı başlatmak amacıyla kurulan Kümaş, 2008 yılında fused manyezit üretimine de başlamıştı.

2018 itibarıyla KÜMAŞ bünyesinden 629 personel çalışıyor.

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