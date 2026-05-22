Yıldız: Su politikası ulusal güvenlik meselesi

Son yıllarda sıkça konuştuğumuz meselelerin başında su geliyor kuşkusuz. Kuraklık, enerji krizi gibi sorunlarla birlikte su güvenliği de önemli bir başlık. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız da su politikasının ulusal güvenlik meselesi olduğunun altını çiziyor

‘ULUSAL GÜVENLİĞİN TEMEL UNSURU’

“Savunma sanayimiz için yıllar önce yapılan plan, belirlenen hedefler ve kesintisiz uygulanan politikaların bugünkü sonuçlarını görüyoruz. Bu sonuçlar askeri güvenliğimiz açısından ne denli önemli ise su yönetimi konusunda uygulayacağımız politikalar da kısa dönem sonra ulusal güvenliğimizin temel unsuru olarak o denli önemli olacaktır. Ayrıca bu iki alanın birbirleriyle olan ilişkisi de artmaktadır.

Ulusal askeri güvenlik ile su güvenliği artık birbirinden ayrı iki alan olarak görülmemektedir. Özellikle iklim değişikliği, kuraklık, enerji krizi, gıda arzı ve kritik altyapı tehditleri nedeniyle bu iki alan giderek daha fazla iç içe geçmektedir.”

‘GÜÇLÜ SU YÖNETİMİ’

Dursun Yıldız, su güvenliğinin güçlü su yönetimiyle olabileceğini belirtti:

“Türkiye’nin savunma sanayi vizyonu, temel olarak “stratejik bağımsızlık ”, yüksek teknoloji üretimi, yerli ve milli sistem geliştirme ve küresel savunma ihracatında güçlü bir aktör olma hedeflerine dayanır. Savunmada dışa bağımlılığı azaltmış, kritik teknolojileri kendisi geliştiren, yüksek katma değerli üretim yapan ve bölgesel-küresel ölçekte etkili bir teknoloji gücü olmak” şeklinde tanımlanabilir.

Ulusal askeri güvenlik temel araç olarak gelişmiş ordu, savunma sistemleri ve istihbaratı kullanırken su güvenliği ise güçlü su yönetimi, altyapısı, havza yönetimi ve güçlü diplomasi yeteneğinin geliştirilmesine ihtiyaç duyar.

Çevremizde artan kısa ve orta vadeli kriz riskleri, askeri güvenlik konseptimizdeki vizyonun ve sağlanan gelişmenin geleceğimiz için önemini ortaya koymuştur. Türkiye daha etkili bir bölgesel güç olmak için su yönetimi konusunda da orta ve uzun vadeli riskleri yönetebilecek kapasiteye hızla erişmelidir.”