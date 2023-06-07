'Orda Bir Köy Var Uzakta' adlı türküyle bir döneme damga vuran Yıldız Tezcan bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Ünlü isimden üzen haber geldi. Ünlü isim, çoklu organ yetmezliğinden 78 yaşında vefat etti.

Film-San Vakfı tarafından Yıldız Tezcan'ın vefatına ilişkin yapılan paylaşımda, "Usta sanatçıyı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Tezcan, bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını sürdürüyordu.