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Yıldız Tezcan hayatını kaybetti

Şarkıcı ve oyuncu Yıldız Tezcan, çoklu organ yetmezliğinden 78 yaşında vefat etti

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AA
  • Yıldız Tezcan hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin haberleri

    'Orda Bir Köy Var Uzakta' adlı türküyle bir döneme damga vuran Yıldız Tezcan bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

    Ünlü isimden üzen haber geldi. Ünlü isim, çoklu organ yetmezliğinden 78 yaşında vefat etti.

    Film-San Vakfı tarafından Yıldız Tezcan'ın vefatına ilişkin yapılan paylaşımda, "Usta sanatçıyı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Tezcan, bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını sürdürüyordu.
  • Yıldız Tezcan hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin haberleri

    YILDIZ TEZCAN HAKKINDA

    Türkiye’nin ilk makyözlerinden Cemal Konca'nın kızı Yıldız Tezcan, 15 Mart 1945'te İstanbul’da doğdu. Henüz 9 yaşında müzik hayatına başlayan Tezcan, ortaokul ikinci sınıfta okuldan ayrıldı.

    Yıldız Tezcan, çocukken okuduğu ilk plağına 'Orda Bir Köy Var Uzakta' adlı çocuk şarkısını yorumladı, aynı dönem çocuk korosunda yer aldı.

    Grafson Plak şirketiyle 1963'te anlaşma imzalayarak 11 plağa imza atan Yıldız Tezcan, ardından dönemin ünlü plak şirketi Odeon’la anlaşarak yaklaşık 100 adet 45’lik plak yaptı.
  • Yıldız Tezcan hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin haberleri

    Yıldız Tezcan'ın 'Esmerim', 'Hele Dadaş', 'Vur Sineme Öldür Beni', 'Erzurum Dağları', 'Aman Dünya Ne Dar İmiş', 'Mühür Gözlüm' ve 'Hastahane Önü İncir Ağacı' gibi eserleri seslendirdiği ilk plakları büyük ilgi gördü.

    Birçok plağında Arif Sağ ve Orhan Gencebay ile çalışan Yıldız Tezcan, İstanbul ve Ankara Radyosu sınavlarını kazanarak yaklaşık 4 yıl radyoda çalıştı. Sanatçı, kariyeri boyunca Türkiye ve Almanya‘da 200'ün üzerinde plak yayınladı.

    Müzik hayatındaki yükselişi ile sinema yapımcılarının da dikkatini çeken Tezcan, 1960'lı yıllarda sinemaya adım attı.
  • Yıldız Tezcan hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin haberleri

    Yıldız Tezcan, 1965'te Ümit Utku‘nun çektiği ilk filmi 'Gönül Kuşum'da başrolleri Yılmaz Güney ile paylaştı. 

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