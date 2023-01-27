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Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 20 yıl önceki halini takipçilerinin beğenisine sundu. 46 yaşındaki Yeşilçay'ın eski hali beğeni topladı.

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  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!

    İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı Gülsüm karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak'aki Bahar rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!

    Bir çok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!

    Son olarak Kefaret dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay yeni dizisi ile ekran karşısına geçiyor. Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın kadrosunda yer aldığı Veda Mektubu dizisinde rol alacak.
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!

    Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu geçmişe yolculuk yaptı.
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!

    20 yıl önceki halini 2,6 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!

    Yıllar önceki halini 'Bu #tbt olayını hangi gereksiz icat etti. Şu da 20 yıl önce eeee iş mi bu! (Hayır yalnız kaz ayağı deseni hep mi moda olur)' notuyla paylaştı.
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!

    Şimdilerde 46 yaşında olan usta oyuncunun paylaşımı beğeni topladı.
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!

    İşte, Nurgül Yeşilçay'ın eski hali...
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!
  • Yıllar en çok da ona yaradı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 20 yıl önceki hali beğeni topladı!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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