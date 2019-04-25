Yıllar sonra Cüneyt Çakır sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın en kritik maçlarından birisi Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy'de oynanacak. Zorlu mücadeleye MHK tarafından hakem Cüneyt Çakır verilirken bu atama oldukça dikkat çekti.

7 DEPLASMANDA GÖREV ALDI AMA...

Zira Çakır, Kanarya'nın sahasında son olarak 20 Ekim 2016 tarihinde oynanan Galatasaray derbisini yönetmişti. Çakır, Sow'un röveşata golünü faul gerekçesiyle geçersiz sayıp büyük tepki gördüğü 12 Aralık 2016'daki Antalyaspor maçından bu yana ise Kadıköy'de maç yönetmezken, 7 deplasman maçında görev aldı. Çakır'ın düdük çaldığı son Fenerbahçe maçı bu sezon 1-1 biten Bursaspor maçı.

DEVAM KARARI TRABZON'UN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Çakır, Trabzonspor'un ise 4 sene sonra bir maçını yönetecek. Tecrübeli hakem, son olarak bordo-mavililerin 19 Eylül 2015'te sahasında oynadığı Galatasaray maçında görev alırken Fırtına'nın bir penaltısını vermediği gerekçesiyle büyük tepki görmüştü. O tarihten beri Trabzonspor maçı yönetmeyen Çakır, uzun bir aranın ardından ilki yaşayacak.

MHK, SON AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından yaşanan VAR tartışmaları için geçtiğimiz hafta bir yazılı açıklama yayınlayan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in "Bazı kulüplerimizin istemediği hakemleri maçlarında görevlendirdik. Ambargolu hakem cümlesini kaldırdık" sözleri dikkat çekerken Cüneyt Çakır ataması da bu yönde bir adım olarak yorumlandı.