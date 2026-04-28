Yıllarca ‘’kirli’’ sanıldı! Katı sabun gerçekten bakteri yuvası mı? Bilim son noktayı koydu

SIVI SABUNLAR HER ZAMAN DAHA GÜVENLİ DEĞİL

Katı sabunlara yönelik şüpheler, çoğu zaman sıvı sabunların daha güvenli olduğu algısını güçlendiriyor. Ancak bilimsel veriler bu düşüncenin de her zaman doğru olmadığını gösteriyor.

Özellikle yeniden doldurulan sıvı sabun dispenserları üzerinde yapılan çalışmalar, bu ürünlerin de ciddi bakteriyel kontaminasyon riski taşıyabildiğini ortaya koyuyor.

Bu durum, hijyenin sadece ürün türüyle değil, saklama ve kullanım koşullarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.