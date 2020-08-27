İHA

Buna göre; geçici sonuçlara göre 2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,9'u hizmet sektöründe, yüzde 36,2'si ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,9'unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,1 oldu.

CİRODA EN YÜKSEK PAYI TİCARET SEKTÖRÜ ALDI

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43,8'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16,2 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33,3 oldu.

TÜRKİYE GENELİ ÜRETİM DEĞERİNDE EN YÜKSEK DEĞERİ İMALAT ALDI

2019 yılında üretim değeri imalatta 2 365 543 881 413 TL, ticarette 611 961 684 905 TL, inşaatta 553 198 413 192 TL, ulaştırma ve depolamada 452 446 562 688 TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 350 964 185 644 TL olarak gerçekleşti.

CİRODA EN YÜKSEK PAYI 250+ BÜYÜKLÜK GRUBU ALDI

2019 yılında ciro payının yüzde 35,5'ini 250+ büyüklük grubu, yüzde 25'ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19,8'ini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 19,7'sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise yüzde 37,6'sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26,3'ünü 250+ büyüklük grubu, yüzde 19,5'ini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,6'sını 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 56,9'u düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 52'sini, cironun yüzde 38,5'ini oluşturdu.

2019 YILINDA AKTİF GİRİŞİM SAYISI 3 MİLYON 228 BİN 421 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Geçici sonuçlara göre 2019 yılında ciro 8 940 593 564 475 TL, üretim değeri 5 305 520 846 520 TL, faktör maliyetiyle katma değer 1 385 881 044 710 TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 7 848 823 359 037 TL olarak gerçekleşmiştir. İstihdamda ise 15 656 571 kişi olarak gerçekleşti.