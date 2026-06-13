Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, millî maç için ABD'ye gittiler
2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Millî Takım'ın Avustralya ile oynayacağı ilk maç öncesinde Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin ve oğulları Rodin ile birlikte millî takıma destek vermek için ABD'ye gitti
A Millî Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk karşılaşmasında yarın (14 Haziran Pazar) Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile mücadele edecek. BC Place Stadı'nda oynanacak müsabaka, Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak.
Dünya Kupası heyecanı yaşayan futbolseverler yarın sabah hem ekran başında hem de statta ay-yıldızlıları destekleyecek.
Bu tarihi heyecana yerinde ortak olmak için Kanada'ya gidenler arasında Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin ve oğulları Rodin Nazım Erdoğan da yer alıyor.
2018 yılında yollarını ayıran Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2010 yılında dünyaya gelen oğullarıyla birlikte millî takıma destek vermek için Vancouver'da bir araya geldi.
Yılmaz Erdoğan, ay-yıldızlı formaları giyip BC Place Stadı'nı arkalarına alarak verdikleri pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.