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        Haberler Magazin Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, millî maç için ABD'ye gittiler - Magazin haberleri

        Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, millî maç için ABD'ye gittiler

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Millî Takım'ın Avustralya ile oynayacağı ilk maç öncesinde Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin ve oğulları Rodin ile birlikte millî takıma destek vermek için ABD'ye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 20:42 Güncelleme:
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        A Millî Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk karşılaşmasında yarın (14 Haziran Pazar) Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile mücadele edecek. BC Place Stadı'nda oynanacak müsabaka, Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak.

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        Dünya Kupası heyecanı yaşayan futbolseverler yarın sabah hem ekran başında hem de statta ay-yıldızlıları destekleyecek.

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        Bu tarihi heyecana yerinde ortak olmak için Kanada'ya gidenler arasında Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin ve oğulları Rodin Nazım Erdoğan da yer alıyor.

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        2018 yılında yollarını ayıran Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2010 yılında dünyaya gelen oğullarıyla birlikte millî takıma destek vermek için Vancouver'da bir araya geldi.

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        Yılmaz Erdoğan, ay-yıldızlı formaları giyip BC Place Stadı'nı arkalarına alarak verdikleri pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        #a milli takım
        #yılmaz erdoğan
        #Belçim Bilgin
        #Rodin Erdoğan
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