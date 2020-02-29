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HaberlerMagazinYılmaz Morgül konserlerini iptal etti! "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"- Magazin haberleri

Yılmaz Morgül konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Sanatçı Yılmaz Morgül, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33, topçu saldırısında 1 olmak üzere toplam 34 askerin şehit olması nedeniyle 4 ilde yapacağı konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Morgül, şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine başsağlığı dilemek üzere Tokat merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti

Yılmaz Morgül
DHA

DHA'nın haberine göre; sanatçısı Yılmaz Morgül, özel bir işletmede konser vermek üzere Tokat'a geldi. Morgül, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33, topçu saldırısında 1 olmak üzere toplam 34 askerin askerin şehit olması nedeniyle Tokat, Çorum, Ankara ve Amasya'da yapacağı konserlerini iptal ettiğini açıkladı.

Morgül, kent merkezinde yaptığı açıklamada, "İdlib'deki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Tokat'taki, Ankara'daki Çorum ve Amasya'daki konserlerimi iptal ediyorum. Tüm Türkiye'nin ve milletimin başı sağ olsun" dedi.

Yılmaz Morgül, açıklamasının ardından İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine başsağlığı dilemek üzere merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti.

 

 

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