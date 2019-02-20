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O korku dolu anları da, "Ne cesaret anlamıyorum yani. Yalın ayak pijamalarla kahvaltı sofrasındayız koşturduk iki sokak arkasından Okan'la maskesi çıkmış bir baktık eski çalışanım. Kaçarken yanında bir torba nakit para vardı elinde evimden almış. " sözleriyle anlatmıştı.