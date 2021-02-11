Yılmaz Morgül, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilgili şu sözleri söyledi:

Cem Yılmaz'ın şarkıcılıkla ilgili aşamalarını şaşkınlıkla izliyorum... Geçen dönemde bir şarkıyı katletmişti. Benden gördükten sonra 'Pandemi Dönemi Gazinosu' diye bir programa başlamış. Almış eline mikrofonu şarkıcılık rolleri yapıyor. 'Stand-up ve oyunculuk yapamıyorum, evi pandemi gazinosuna çevireyim' demiş herhalde.

Pardon da pandemi gazinosunu kim yapıyor? Tabii ki ben... Şarkıcılık sınavını geçemedin Cem Yılmaz. Sen YKS'ye de girsen YGS'ye de girsen sen şarkıcılıkta her zaman sınıfta kalmak zorundasın. Telefonun başında yıllarca beklesen de şarkcılık başarın söz konusu olmaz. Cem Yılmaz şarkı okumasın. Tüm şarkıları katlediyor.