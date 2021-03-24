Şarkıcı, "Ben A takımı solistler kategorisindeyim. O yüzden söylediğiniz ismi tanımıyorum. Nasıl bir vasfı var bilmiyorum. Kendisi yorumcu mudur? Onu hiç bilmiyorum. Bana sorduğunuz insanların albümlerini söyleyiniz. Bugüne kadar yapmış olduğu hit şarkılardan bahsediniz. Sanata katmış olduğu değerden bahsediniz. Böyle bir isim değilse ben asla muhatap olmam. Çünkü sanatımı kirlenmiş olarak hissederim." dedi.