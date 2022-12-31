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Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti. Yılmaz Morgül, anlaşması olduğu için Büyükçekmece'deki bir otelde doktor kontrolüyle sahneye çıkmak zorunda kaldı. Fatma Morgül, 1 Ocak pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.