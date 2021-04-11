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HaberlerFutbolSüper LigBB ErzurumsporYılmaz Vural'dan sert açıklamalar! BB Erzurumspor'da hakem tepkisi
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BB Erzurumspor'da hakem tepkisi

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 4-2 yenilen BB Erzurumspor'da başkan Ömer Düzgün ve Yılmaz Vural maç sonunda sert açıklamalar yaptı ve hakem yönetimine tepki gösterdi

Yılmaz Vural'dan sert açıklamalar! BB Erzurumspor'da hakem tepkisi

Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün ve kulübün teknik direktörü Yılmaz Vural, 4-2 kaybettikleri maçın ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR yönetimine tepki gösterdi. Ömer Düzgün şunları söyledi:

"Bu maçtaki kırılma anı, hakemin yaptığı hatayla oldu, yüzde 100 hata. Futbolun adaleti olmadığını, hakemlerin adaletinin hiç olmadığını gördük. Bundan 2 yıl önce aynı adaletsizlikle bu takım küme düştü, bugün aynı oyunlar oynanmaya başladı."

"ERZURUMSPOR'UN 3-4 MİLYON SEVENİ VAR"

"Erzurumspor'un 3-4 milyon seveni var, neden böyle oluyor, bu şehirden ne istiyorlar? Bu şehir memleketin bekçisi, vatanın bekçisi. Biz burada soğukta, karda, kışta, çamurda mücadeleyi veriyorsak bizi bize bıraksınlar."

"BİR HAKEMİN HATASIYLA...""

Maçın ardından konuşan Yılmaz Vural da hakem eleştirisinde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları şöyle:

"Bir hakem hatasıyla, 2-2'yken tam da gözümün önünde. Bar bar bağırıyoruz. Cenk eliyle aldı, Ghezzal akabinde golü attı. Siz aldınız diyor, almadık kardeşim. Ortanın ortasında avantaj mı olur kardeşim. Basit bir şey. Hakem pozisyonu kaçırdı. Kasıtlı yapmadı hakem, sevdiğim kardeşim ama canımızı yaktı."

"ÇOK KRİTİK BİR HATA"

"Çok kritik bir hata. Canımız yandı. Hakemlerin önünde. VAR neye müdahale eder? Buna edilmiyor mu? Görmüyor musunuz? Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerde göremiyorsunuz. 3 maçtır aynı şeyleri yaşıyoruz. Olmaz ki! Bu yenilginin bir nedeni var. Dünyanın en adaletli sistemini uygularken sınıfta kalıyoruz. Burada herkesin çoluğu çocuğu var. Emek veriliyor. Bu kadar ucuz değil bu iş. Yapmasınlar. Dikkat etsinler."

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