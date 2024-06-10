Yine aynı senaryo! Eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu

Ankara'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yakup Koca (55), boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca'nın (43) yaklaşık bir aydır kaldığı anne ve babasının Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi Yeşilvadi Konutları'ndaki evine geldi.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ Yakup ve Semiha Koca, apartmanın önündeki kameriyede bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yakup Koca yanında bulundurduğu silahla önce eşi Semiha Koca'ya, ardından yanlarında bulunan 5 yaşındaki çocukları Hilal Nur'a ateş etti. Anne ve kızı, olay yerinde hayatını kaybetti. REKLAM Yakup Koca, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Yakup Koca'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.