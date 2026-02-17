Yine halı saha! Öğretmen kalp krizine yenildi!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 45 yaşındaki matematik öğretmeni Vedat Sarıçam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22 yıllık eğitimcinin ani vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece Alaşehir ilçesinde meydana geldi. İlçede 22 yıldır öğretmenlik yapan, evli ve 3 çocuk babası Vedat Sarıçam, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

AİLESİ VE EĞİTİM CAMİASI ÜZÜNTÜYE BOĞULDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Sarıçam, ambulansla özel Sarıkız Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sarıçam’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Matematik Öğretmeni olan Sarıçam’ın cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Hacıbey Camii’nden kaldırılarak Alaşehir Yeni Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan Sarıçam’ın eşinin de Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. 22 yıllık eğitimci olan Sarıçam’ın vefatı, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiasında büyük üzüntüye yol açtı.