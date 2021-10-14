YKS ek 2. tercihler bu yıl ile sınırlı olmak üzere, baraj 140 puana çekilerek yapılacak. İkinci ek yerleştirme işlemleri için detaylar ÖSYM tarafından açıklandı. İşte YKS 2. ek yerleştirme tarihleri ve YKS 2. ek tercih kılavuzu...

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2.ek tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS 2.ek yerleştirme işlemlerinin 14-18 Ekim 2021 tarihlerinde olacağını paylaştı.

YKS 2. EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Tercih Bildirimini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak

kendileri yapacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Değerli adaylarımız,2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

YKS 2.ek tercih kılavuzu açıklandı. Adaylar kılavuzdan yardım alarak tercihlerini gerçekleştirebilirler.

YKS 2.EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS 2.EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!