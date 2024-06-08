YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2024: YKS Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak. Üniversite tercihlerinin başlaması ile YKS taban puanları, boş kontenjan ve başarı sıralaması gündeme gelecek. Peki, YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? İşte YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında detaylar
Üniversite taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler, tercih süreci ile YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesine çevrilecek. YKS taban puanları üniversitelerin alım yaptığı en düşük puanı, taban puan ise alım yaptığı en büyük puanı ifade etmektedir. İşte, YKS 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması bilgisi
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS taban puanları 2024, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.
İşte TYT'den yer alan bazı bölümler…
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ambalaj Tasarımı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi Arıcılık
Aşçılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Atık Yönetimi
Avcılık ve Yaban Hayatı
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basın ve Yayıncılık
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bitki Koruma B
iyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Boya Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene
Tapu ve Kadastro
Tarım Teknolojisi
Tarım Makineleri
Tarımsal İşletmecilik
Tarla Bitkileri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk Teknolojisi
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.
Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek. Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.