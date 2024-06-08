Üniversite taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler, tercih süreci ile YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesine çevrilecek. YKS taban puanları üniversitelerin alım yaptığı en düşük puanı, taban puan ise alım yaptığı en büyük puanı ifade etmektedir. İşte, YKS 2 ve 4 yıllık Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması bilgisi