Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 NE ZAMAN? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT VE YDT sınav saati ve günleri

        YKS 2026 NE ZAMAN? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT VE YDT sınav saati ve günleri

        Milyonlarca adayın üniversite hayallerine ulaşmak için hazırlıklarını sürdürdüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)) 2026 takvimi netleşti. ÖSYM'nin açıkladığı resmi programa göre çalışmalarına devam eden öğrenciler, sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT VE YDT sınav saati ve günleri ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 13:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca adayın üniversite hayaline ulaşmak için yoğun şekilde hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)) 2026 takvimi netleşti. ÖSYM tarafından açıklanan resmi programa göre öğrenciler sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT oturumları hangi gün ve saatlerde yapılacak? İşte tüm ayrıntılar…

        2

        YKS 2026 NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi)) tarafından duyurulan takvime göre 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)) Haziran ayının üçüncü hafta sonunda gerçekleştirilecek. Üniversite adaylarının katılacağı sınav süreci 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        3

        YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren YKS sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)) 20 Haziran’da başlayacağı dikkate alındığında, sınav giriş yerlerinin 10-11 Haziran 2026 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ilan edilmesi öngörülüyor.

        4

        YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI TAKVİMİ

        YKS 2026 TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi, 10.15

        YKS 2026 AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar, 10.15

        YKS 2026 YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar, 15.45

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zafer gecesine şiddet gölgesi

        Galatasaray'ın Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapılırken, bazı bölgelerde çıkan olaylar geceye gölge düşürdü

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!