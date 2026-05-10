YKS 2026 NE ZAMAN? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT VE YDT sınav saati ve günleri
Milyonlarca adayın üniversite hayallerine ulaşmak için hazırlıklarını sürdürdüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)) 2026 takvimi netleşti. ÖSYM'nin açıkladığı resmi programa göre çalışmalarına devam eden öğrenciler, sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT VE YDT sınav saati ve günleri ne zaman? İşte detaylar...
Milyonlarca adayın üniversite hayaline ulaşmak için yoğun şekilde hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)) 2026 takvimi netleşti. ÖSYM tarafından açıklanan resmi programa göre öğrenciler sınav tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT oturumları hangi gün ve saatlerde yapılacak? İşte tüm ayrıntılar…
YKS 2026 NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi)) tarafından duyurulan takvime göre 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)) Haziran ayının üçüncü hafta sonunda gerçekleştirilecek. Üniversite adaylarının katılacağı sınav süreci 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren YKS sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)) 20 Haziran’da başlayacağı dikkate alındığında, sınav giriş yerlerinin 10-11 Haziran 2026 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ilan edilmesi öngörülüyor.
YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI TAKVİMİ
YKS 2026 TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi, 10.15
YKS 2026 AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar, 10.15
YKS 2026 YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar, 15.45