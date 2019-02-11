YKS başvuru 2019! YKS başvuruları ne zaman?

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YKS başvuru 2019 tarihleri belli oldu. Bu sene üç oturum ile gerçekleşecek olan TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri ÖSYM tarafından belirlendi. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS sınav tarihleri ne zaman? İşte öğrencilerin sıkça cevap aradığı sorulaarın detayları...
YKS BAŞVURU 2019 NE ZAMAN?
ÖSYM 2018-2019 sınav takvimine göre; YKS başvuru tarihi 12-6 Mart tarihleri arasında.
YKS Geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı: 15 Haziran 2019
Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı: 16 Haziran 2019
Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı: 16 Haziran 2019
tarihinde gerçekleştirilecek.
YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru merkezlerinin adresleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alıyor. Başvuruya giderken eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2019-YKS Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekiyor.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 2019
ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanında kredi kartı/ banka akrtı ile süresi içinde yatıracaklar. Sadece TYT2ye girecek adaylar 50, TYT ile birlikte AYT ve YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100, hepsine girecekler ise 150 TL yatırmaları gerekmektedir.
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