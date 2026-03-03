YKS başvuruları sona erdi! ÖSYM kılavuzu ile 2026 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuru sürecinde sona gelindi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre üniversite sınavı başvuruları 2 Mart Pazartesi günü sona erdi. Adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulamasından yapabilecek. Üç oturumdan oluşan sınav ise Haziran ayında uygulanacak. Peki ÖSYM kılavuzu ile YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve nereden ödenir? İşte 2026 YKS başvuru ekranı ve sınav ücreti...
Üniversite sınavı için başvurular sona erdi. Henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar, ‘’2026 YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt arıyor. ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran’da gerçekleştirilecek. İşte 2026 YKS başvuru ekranı (ÖSYM AİS) ve sınav ücreti hakkında detaylar…
2026 YKS BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimi ile belli olmuştu.
Takvime göre 6 Şubat’ta başlayan 2026 YKS başvuruları 2 Mart Pazartesi günü saat 23.59’da sona erdi.
Geç başvurular ise 10-12 Mart 2026 tarihlerinde alınacak.
YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 YKS başvuru ücreti, her oturum için 700,00 TL olarak belirlendi.
Ücret ödeme için son gün ise 3 Mart 2026.
SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
2026-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;
Sadece TYT’ye girecek adaylar 700,00 TL,
TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 1.400,00 TL,
TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 2.100,00 TL yatıracaklardır.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.
Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2026 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.
YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15)
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.