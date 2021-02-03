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YKS başvuru tarihi belli oldu! ÖSYM 2021 YKS başvuru takvimi

2021 YKS başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2021 yılında gerçekleşecek sınavların başvuru tarihlerini içeren sınav takvimini açıkladı. Peki YKS başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM 2021 YKS başvuru takvimine göre detaylar...

YKS başvuru tarihi belli oldu! ÖSYM 2021 YKS başvuru takvimi

2021 YKS sınavı başvuru tarihleri araştırılıyor. 2021 ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte Yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi için düzenlenen YKS başvuru tarihleri belli oldu. 2021 YKS başvuruları ne zaman? 2021 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

2021 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.

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