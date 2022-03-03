BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

11 Şubat’ta başlayan 2022 YKS başvurularının sona erme tarihi ise ise 7 Mart. Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların YKS başvuru ücretini ise en geç 8 Mart tarihine kadar belirtilen bankalara veya internet üzerinden yatırması gerekiyor.