YKS boş kontenjanlar 2024: ÖSYM ek tercih tarihleri ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar kazandıkları okul ve bölümleri öğrendi. Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayanlar ise YKS ek tercihler için geri sayıma geçti. Bu noktada ÖSYM ek tercih tarihleri ile 2024 YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları için araştırmalar hız kazandı. 2. ek yerleştirme listeleri ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak. Bu süreçte 2-4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanları göz önünde bulundurulacak. Peki, YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Binlerce öğrenci, kayıt hakkı kazandıkları üniversite ve bölümleri öğrendi. Herhangi bir programa yerleşemeyenler ise ek tercihler için geri sayıma geçti. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu, 2. kez tercihte bulunacak adaylara yol gösterecek. Bu kapsamda YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. İşte; ÖSYM ek tercih tarihleri ile YÖK ATLAS 2-4 yıllık üniversite YKS boş kontenjanlar 2024, taban puanları ve başarı sıralamaları PDF listesi...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek. Ancak YKS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.
2024 YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile netleşecek.
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos 2024 Cuma günü tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.
Ancak 2024 üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.
2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;
Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2023-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.