Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

        YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 YKS ek tercih sonuçları sorgulama

        YKS ek tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. YKS 2. yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin değerlendirmeleri sonrası erişime açılacak. Adaylar, bir üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2024 YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından YKS 2. Yerleştirme için tercihler, 6-11 Eylül tarihleri arasında alındı. Akabinde ise gözler sonuçlara çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişebilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenebilir?

        2

        2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS ek tercih sonuçları için henüz ÖSYM'den resmi bir tarih açıklaması gelmedi.

        Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 25 Eylül'de açıklanmıştı.

        Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

        Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        3

        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

        YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri başlayacak.

        Ancak YKS ek tercih kayıt ve elektronik kayıt tarihleri henüz belli olmadı.

        Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler