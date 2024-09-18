2024 YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından YKS 2. Yerleştirme için tercihler, 6-11 Eylül tarihleri arasında alındı. Akabinde ise gözler sonuçlara çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişebilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenebilir?