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YKS ertelendi mi, tarih değişti mi? 2023 ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

6 Şubat gününde yaşanan ve 10 ilimizde ciddi bir hasara yol açan iki büyük depremin ardından ÖSYM takvimine ilişkin aramalar da oldukça artmış durumda. Son olarak üniversitelerin de uzaktan eğitim geçmesiyle beraber 2023 üniversite sınavı ile ilgili; YKS ertelendi mi ve sınav tarihi değişti mi aramaları gündem oldu. İşte, detaylar...

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  • YKS ertelendi mi, tarih değişti mi? 2023 ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

    Üniversite sınavı için çalışmalarına devam eden öğrenciler; ülkemizi derinden sarsan depremler ve Mayıs ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle YKS'nin ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, söz konusu tarihlerle ilgili son durum...
  • YKS ertelendi mi, tarih değişti mi? 2023 ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

    YKS ERTELENECEK Mİ? 

    2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı; ancak deprem nedeniyle söz konusu sınavın ertelenme ihtimali gündemde bulunuyor.

    YKS'nin ertelenmesi ile ilgili gelişmeler olduğundan haberimizde bulabileceksiniz.
  • YKS ertelendi mi, tarih değişti mi? 2023 ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

    BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

    YKS 12. SINIF KONULARI NELER? TIKLAYINIZ
  • YKS ertelendi mi, tarih değişti mi? 2023 ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

    2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Yayımlanan 2023 YKS takviminin seçim dönemine denk gelmesi nedenle geri çekilmişti. ÖSYM, YKS ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Ancak seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Yaşanan peş peşe depremler sonrasında ise yeni YKS takvimi hakkında güncel gelişmeler bekleniyor.
  • YKS ertelendi mi, tarih değişti mi? 2023 ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

    Bu bilgiler ışığında YKS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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