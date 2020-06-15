YKS giriş belgesi ÖSYM'nin resmi internet sayfasında erişime açıldı. Üniversite eğitimi almak için girilen sınavda milyonlarca öğrenci ter dökecek. Bu yıl koronavirüs sebebiyle 27 Haziran-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek olan sınav ile ilgili ÖSYM'den de açıklama geldi.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM GİRİŞ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM YKS 2020 NE ZAMAN SAAT KAÇTA OLACAK?

ÖSYM, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.