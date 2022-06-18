YKS gözetmen ücreti 2022 ne zaman, nereye yatacak? YKS görevli ücretleri ne kadar, TL ödenecek?

18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde YKS (TYT, AYT, YDT) oturumlarında görevli olan öğretmenler tarafından merak edilen konuların başında YKS gözetmen ücreti yer alıyor. Peki, gözetmen, salon başkanı, bina yöneticisi, yedek gözetmenlik yapan görevli öğretmenlerin "YKS görevli ücretleri ne kadar, TL ödenecek?" İşte, konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS görevli ücretleri 2022 ne zaman yatacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS sınavının tamamlanmasının ardından en geç 1 hafta içerisinde ücretlerin yatırılması bekleniyor.

YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022!

Bu sene 3 milyondan fazla üniversite adayının iki gün boyunca ter döktüğü YKS sınavında görev alacak gözetmen öğretmenlerin alacakları ücretler şöyle:

Gözetmen: 210 TL ödeme yapılacak.

Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.

Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.

ÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net:396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL