YKS için geri sayım başladı! İşte ÖSYM 'ye göre YKS takvimi !
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2024 YKS takvimi için araştırmalar sürüyor. Üç oturumda gerçekleştirilecek YKS için başvurular yakın zamanda sona erdi ve öğrencilerin gündeminde olmaya devam ediyor. 2024 YKS ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? İşte YKS ile ilgili merak edilenler...
Üç oturumda gerçekleştirilecek YKS başvuruları tamamlandı ve öğrencilerin gündeminde olmaya devam ediyor. 2024 YKS ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? İşte YKS ile ilgili merak edilen detaylar...
2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.
2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.