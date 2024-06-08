TYT'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirilecek.

Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak. YKS'nin bugün saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday girecek.