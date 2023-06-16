TYT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP BİTECEK? TYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 olan aday sayısının, bu sene 284 bin 132 fazla başvuruyla 3,5 milyonun üzerine çıktığı 2023-YKS, 17 ve 18 Haziran'da KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacak.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak.