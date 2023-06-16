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YKS kaçta başlayıp kaçta bitecek? YKS kaç dakika sürecek? İşte merak edilen detaylar

YKS 2023 saat kaçta başlayıp bitecek? Üniversite sınavı YKS ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT için öncesi geri sayım başladı. Peki, TYT ne zaman saat kaçta başlayacak? YKS saat kaçta başlayıp bitecek, kaç dakika sürecek? İşte merak edilen detaylar...

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  • YKS kaçta başlayıp kaçta bitecek? 2023 YKS kaç dakika sürecek? İşte merak edilen detaylar

    Üniversite Sınavı 2023 YKS'nin yarın ilk oturumu yapılacak. Sınava girecek öğrenciler merak içerisinde YKS ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT'nin saat kaçta başlayıp biteceğini merak ediyor. Peki, YKS saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? YKS kaç dakika sürecek? İşte merak edilen soruların cevabı...
  • YKS kaçta başlayıp kaçta bitecek? 2023 YKS kaç dakika sürecek? İşte merak edilen detaylar

    YKS NE ZAMAN? YKS İLK OTURUMU TYT TARİHİ

    YKS ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT tarihi ÖSYM tarafından ilan edilen takvimde paylaşıldı. 

    İşte ÖSYM tarafından paylaşılan YKS sınav takvimi:

    2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

    17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

    18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

    Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
  • YKS kaçta başlayıp kaçta bitecek? 2023 YKS kaç dakika sürecek? İşte merak edilen detaylar

    TYT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP BİTECEK? TYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 olan aday sayısının, bu sene 284 bin 132 fazla başvuruyla 3,5 milyonun üzerine çıktığı 2023-YKS, 17 ve 18 Haziran'da KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacak.

     

    YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak.
  • YKS kaçta başlayıp kaçta bitecek? 2023 YKS kaç dakika sürecek? İşte merak edilen detaylar

    TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

     
  • YKS kaçta başlayıp kaçta bitecek? 2023 YKS kaç dakika sürecek? İşte merak edilen detaylar

    18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.

     
  • YKS kaçta başlayıp kaçta bitecek? 2023 YKS kaç dakika sürecek? İşte merak edilen detaylar

    AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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