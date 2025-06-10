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        Haberler Bilgi Yaşam YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 YKS saat başlıyor ve bitiyor, giriş belgesi yayınlandı mı?

        YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 YKS saat başlıyor ve bitiyor, giriş belgesi yayınlandı mı?

        Üniversite eğitimi almak isteyen yüz binlerce aday YKS tarihini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS sınavı öncesinde giriş belgesi duyuruluyor. 2025 TYT, AYT ve YDT sınav tarihi, saati ve soru dağılımı belli oldu. 3 oturumdan oluşan sınav Haziran ayında düzenlenecek. Peki YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 YKS saat başlıyor ve bitiyor, üniversite sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:12
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        YKS sınavı için geri sayım devam ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayacak olan adaylar, son çalışmalarını yapıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 YKS’ye toplam 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğunu açıkladı. Peki, 2025 YKS ne zaman, üniversite sınavına kaç gün kaldı ve ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 YKS sınav tarihi ve detaylar

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        2025 YKS NE ZAMAN?

        TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

        AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

        YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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        YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        YKS sınav yerleri henüz belli olmadı. YKS sınav giriş yerleri sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılıyor. Buna göre ÖSYM tarafından giriş belgesi her an erişime açılabilir.

        Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

        ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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