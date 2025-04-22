YKS ne zaman? Üniversite sınavı AYT,YDT, TYT, YKS tarihleri 2025
ÖSYM tarafından YKS tarihleri araştırılıyor. Üniversiteye hazırlanan milyonlarca kişi YKS için geri sayıma geçti. Sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekleyen adaylar ÖSYM AİS üzerinden sorgulama yapabiliyor. Peki YKS ne zaman? İşte, 2025 Üniversite sınavı AYT,YDT, TYT, YKS tarihleri ile ilgili detaylar
YKS sınav tarihleri araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına sayılı günler kala, ÖSYM üzerinden sınav giriş belgeleri kontrol ediliyor. Peki YKS sınavı ne zaman ve giriş belgeleri yayımlandı mı?
YKS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından geçmiş yıllarda uygulanan takvime bakıldığında, YKS sınav giriş belgelerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor.
Bu hesaba göre, 2025 YKS sınav giriş yerlerinin Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.
2025 YKS OTURUM TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 YKS oturumları şu şekilde olacak:
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi
AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar
YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar