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        Haberler Bilgi Gündem YKS NET HESAPLAMA 2026: YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?

        YKS’de kaç yanlış kaç doğru götürüyor? 2026 YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?

        YKS 2026'ya saatler kala üniversite adaylarının en çok merak ettiği konular arasında sınav puanının nasıl hesaplandığı öne çıkıyor. Özellikle "YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürür?" sorusu öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 YKS'de puan hesaplama sistemiyle ilgili detaylar ve "3 yanlış mı yoksa 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?" sorusunun yanıtı adayların gündeminde yer alıyor. İşte ÖSYM kılavuzunda yer alan net bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        YKS 2026’ya kısa bir süre kala üniversite adaylarının gündeminde sınav puanının nasıl hesaplandığı yer alıyor. YKS’de kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğü ise öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2026 yılı YKS puanlama sistemi hakkında detaylar ve “3 yanlış mı yoksa 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor?” sorusunun kesin cevabı merak konusu olurken, adaylar ÖSYM kılavuzundaki açıklamalara odaklanmış durumda. İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

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        YKS 2026: TYT, AYT, YDT NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

        21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.

        Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak.

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        YKS'DE KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR?

        Adayların her bir testte verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı değerlendirilecek.

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        Hesaplama yapılırken doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten elde ettiği ham puan belirlenecektir.

        Bu sisteme göre YKS’de 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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